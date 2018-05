E infine con i concorrenti

ROMA – Cesare Bocci trionfa a. L’attore della serie tv “Ispettore Montalbano”, che sul piccolo schermo interpreta Mimì Augello, al fianco della maestra Alessandra Tripoli ha trionfato nell’edizione 2018 del talent condotto da Milly Carlucci battendo il surfer sardo-americano Francisco Porcella e stravolgendo i pronostici che volevano vincitriceGrande emozione sul finale quando Bocci ha ballato con la moglie Daniela Spada, che ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione dall’ictus che l’ha colpito 18 anni orsono, alla nascita del figlio: “Lui da me non se lo aspetta – ha spiegato Daniela - Ballare per me è una cosa grande. Perché non dovrei farlo?”. L’interpretazione ha commosso tanto la conduttrice che Gulliermo Mariotto, scoppiato in lacrime.Ballerina per una notte Giona Lollobrigida che a 90 anni, e da poco una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, si è esibita in un charleston con Samuel Peron. Si sono aggiudicati il premio di Campioni Social (più votati attraverso i social media) Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, quello Aiello (per chi ha affrontato più spareggi durante le puntate) Akash Kuman e Veera Kinnunen, il “Paolo Rossi” è andato a Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale per l’interpretazione più emozionante, mentre quello per la migliore è stato vinto da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.Durante il talent però non è stato protagonista solo il ballo, dati i numerosi colpi di scena.Innanzitutto l’amore nato, proprio sotto i riflettori, fra Francisco Porcella e la sua maestra di ballo Anastasia Kuzmina.Poi la commozione per il malore di Carolyn Smith durante la diretta a causa della sua lotta col tumore al senoMolte le polemiche, a partire di quella relativa al ballo fra uomini di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro da parte di Ivan Zazzaroni e Guillermo MariottoAnche Selvaggia Lucarelli ha avuto il suo bel da fare. Prima con Alba Parietti con cui ha scatenato una querelle finita in tribunalePoi con Raoul Bova, quella sera danzante a fianco della fidanzata Rocio MoralesTra i numerosi ospiti (Albano e Romina, Rossano Rubicondi, Ivan Trump e Gabriel Garko fra gli altri) e concorrenti si è distinta Giuliana De Sio, che ha lasciato il talent fra i mugugni e, si favoleggia, dopo aver distrutto dei camerini…