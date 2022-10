Salone dello studente, ecco i corsi universitari in lingua inglese: a Roma boom di iscritti

di Lorena Loiacono

Sempre più università decidono di attivare corsi di laurea in lingua inglese. Si tratta di interi percorsi di studio, non solo di un esame oppure di un semestre da svolgere all’estero: quindi in un’altra lingua. Il motivo? I corsi di laurea in inglese vengono richiesti dagli studenti delle scuole superiori che si avvicinano agli studi universitari in cerca di competenze trasversali, che possano servire a trovare un impiego in Italia e all’estero. Comunque a livello internazionale.

CURRICULUM. Una scelta che diventa addirittura frequente se pensiamo ad un mondo in cui la “lingua del Re” è in assoluto la più usata in tantissimi ambiti: da internet fino al mondo della medicina e allo sviluppo del turismo. Studiare un intero corso in lingua inglese, quindi, può davvero fare la differenza nel curriculum di un neolaureato in cerca di lavoro.



ESCALATION. Non è un caso che l’offerta di corsi in lingua inglese abbia visto un’escalation negli ultimi anni: nell’anno accademico 2019/2020 in Italia ce ne erano 440 in 55 atenei, rispetto ai 351 del 2018/19 e ai 339 del 2017/18. Ed ora l’Italia ha raggiunto quota 596 corsi di laurea in inglese in ben 62 università. Vale a dire che, in appena 5 anni, i corsi sono aumentati di oltre il 40%. Sono quasi raddoppiati, quindi. I giovani scelgono la lingua inglese soprattutto i corsi dell’area medica e ingegneristica, delle Scienze economiche e Statistiche. Parlano ancora italiano, invece, i corsi di laurea di area umanistica.



