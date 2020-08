Coronavirus, linee guida scuola: «Presidi valuteranno alternanza tra presenza e online»

Scuola, ingressi, uscite e help desk: firmato il Protocollo per settembre. Azzolina: «Basta classi pollaio»

. Saranno i presidi a valutare come utilizzare gli spazi della scuola ed eventualmente a decidere di alternare lezioni in presenza e lezioni online. Lo stabilisce il Protocollo per la riapertura delle scuole. «L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico - si legge nel documento - valuta l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata».