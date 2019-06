È on line la chiave del Ministero per l'apertura del plico telematico della #secondaprova scritta.#Maturità2019 pic.twitter.com/3R3A0owGtu — Miur Social (@MiurSocial) June 20, 2019

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, giovedì 20 giugno, alle ore 8.30 è cominciata ladell'esame di, diversa per ciascun indirizzo di studi. Al, secondo le prime indiscrezioni, il quesito diverterebbe sullaÈ questa una prova assai temuta anche perché profondamente modificata con la riforma dell'esame di maturità: in particolare i più terrorizzati sono gli alunni del Liceo Classico, dove la seconda prova prevede Latino e Greco insieme. Allosono previste Matematica e Fisica; Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale; Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo; Informatica e Sistemi e reti per l'Istituto tecnico indirizzo informatica; Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l'Istituto professionale per i servizi di enogastronomia.Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.