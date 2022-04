Zampa di dinosauro spezzata dall'asteroide: è accaduto 66 milioni di anni fa

È una zampa di dinosauro e si candida a diventare uno dei reperti archeologici più importanti di sempre. Non è una zampa qualunque, ma una zampa di Thescelosaurus protagonista di un evento epocale accaduto circa 66 milioni di anni fa. Stiamo parlando dello scontro di un asteroide con la Terra che decretò l’estinzione dei dinosauri. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 13:25

