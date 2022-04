Non togli le scarpe prima di entrare a casa? Ecco cosa rischi

Non togli le scarpe prima di entrare a casa? Male, malissimo. È una questione di igiene e lo sostiene anche la scienza, oltre al buon senso. Specie dopo gli ultimi due anni molti di noi sono diventati più sensibili ad argomenti che hanno a che fare, appunto, con la sanificazione di ambienti e l’igiene in generale. Tra le buone abitudini da adottare c’è proprio quella di togliere le scarpe. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 12:40

