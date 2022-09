Samantha Cristoforetti al comando dell'ISS, prende il posto dell'astronauta russo: è la prima donna europea nella storia

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Lo rende la stessa Esa. A passarle il testimone sarà il comandante russo Oleg Artemyev e AstroSamantha sarà la prima donna europea ad avere questo ruolo.

Il passaggio di consegne, informa l'Esa, è previsto il 28 settembre e il periodo in cui Samantha Cristoforetti sarà al comando dovrebbe essere breve, anche se al momento non ci sono elementi per fare delle stime. A decidere il ruolo di comandante della Stazione Spaziale sono congiuntamente tutti e cinque i partner della Iss, ossia le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Russia ( Roscosmos), Europa (Esa), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa). Dall'inizio della missione Minerva, nell'aprile scorso, Samantha Cristoforetti è stata al comando del segmento occidentale della Iss, chiamato United States Orbital Segment (Usos), che comprende la parte americana, europea, giapponese e canadese della Stazione Spaziale.

Quando assumerà il comando dell'intera Iss, comprendendo anche il segmento russo, AstroSamantha diventerà il quinto astronauta europeo ad avere questa carica e il secondo italiano, dopo Luca Parmitano. Gli altri europei ad avere il comando sono stati Frank De Winne, Alexander Gerst, e Thomas Pesquet. Come comandante della Stazione Spaziale, AstroSamantha sarà responsabile delle prestazioni e del benessere dell'equipaggio in orbita, avrà il compito di comunicare con il centro di controllo a Terra e dovrà coordinare l'equipaggio in caso di eventuali situazione di emergenza. Poiché Samantha Cristoforetti assumerà il comando per un periodo breve, uno dei suoi compiti sarà organizzare il passaggio di consegne completo al prossimo equipaggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 12:38

