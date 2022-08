AstroSamantha racconta come si gestiscono le mestruazioni nello spazio

(Agenzia Vista) Usa, 29 agosto 2022 "Le astronaute hanno a disposizione tutti gli strumenti igienici necessari per affrontare le mestruazioni, che si gestiscono esattamente come sulla Terra, con tamponi e assorbenti. Sulla Stazione Spaziale abbiamo però un sistema di depurazione che trasforma la pipì in acqua potabile, e il sangue mestruale potrebbe causare dei problemi. Per cui la maggior parte delle donne sceglie di sopprimere il ciclo per lunghi periodi usando la pillola contraccettiva". Così Samantha Cristoforetti racconta sui social come gestire le mestruazioni nello spazio. TikTok Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 19:52

