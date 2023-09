Esplosione in mare, l'acqua diventa verde: l'incredibile fenomeno, cos'è successo

di Redazione web

Il bellissimo mare della Thailandia è diventato di un verde brillante. Un fenomeno insolito, dovuto ad una fioritura anomala di plancton al largo della costa orientale del paese asiatico, che ha trasformato un ampio tratto di mare in una distesa verde acceso; ma oltre l'estetica, il problema che preoccupa maggiormente i biologi marini e di conseguenza i pescatori che vivono del mare, è che questa "esplosione" sta creando una zona morta, che minaccia sia l'ecosistema marino che la pesca locale incentrata sull'allevamento di cozze.

Pesci minacciati

Secondo i ricercatori, infatti, in queste aree del Golfo di Thailandia la quantità di plancton è superiore di circa 10 volte alla norma: ""È molto grave. È la prima volta che vedo una situazione così grave", ha dichiarato a Reuters il biologo marino Tanuspong Pokavanich. In una condizione normale, infatti, le fioriture di plancton avvengono una o due volte l'anno e durano non oltre i tre giorni, ma questa quantità abnorme produce tossine nocive che danneggiano l'ambiente riducendo l'ossigeno nell'acqua e bloccando la luce del sole.

DEEP GREEN SEA: Marine life and fisheries in Thailand are under threat from a very severe plankton bloom. https://t.co/bA4iYuRBEh pic.twitter.com/9BbqDwt6HO — ABC News (@ABC) September 20, 2023

Colpa del clima

Gli scienziati sono convinti che questa anomalia del plancton sia collegabile sia all'inquinamento sia al riscaldamento delle acque degli oceani, a causa dei cambiamenti climatici. "El Niño causa siccità e temperature marine più elevate", ha detto Tanuspong. "Tutto peggiorerà se non modifichiamo il modo in cui gestiamo le risorse, lo spreco di acqua e il modo in cui viviamo".

