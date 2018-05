Cancer Research di Londra spiegato alla BBC Health dall'autore della ricerca Mel Greaves, secondo cui «la maggior parte dei casi di leucemia infantile è probabilmente prevenibile» evitando che i piccoli nel primo anno di vita siano eccessivamente protetti dal punto di vista igienico, favorendo il contatto con gli altri, sì da stimolare correttamente lo sviluppo del loro sistema immunitario.



Lo scienziato Greaves nel suo lavoro, la revisione di 30 anni di ricerche sul tema pubblicata sulla rivista Nature Reviews Cancer, spiega che il tumore ha origine in tre fasi: alla base c'è un errore nel Dna del bambino che presumibilmente si genera durante lo sviluppo uterino; poi subentra il ruolo dell'eccessiva protezione dai microbi nella primissima infanzia; infine una qualsivoglia infezione che fa da grilletto e scatena la malattia.



meno scrupolosi e incoraggiare il contatto sociale del bebè con gli altri e con i bambini più grandi

in particolare.

Lo studio si è concentrato sulla leucemia linfoblastica acuta, che colpisce un bimbo ogni 2000: una rara forma di tumore dalle cause ancora ampiamente sconosciute che colpisce nel midollo osseo le cellule immunitarie che ci proteggono dalle infezioni. È la forma più comune di tumore pediatrico, rappresenta circa un terzo di tutti i casi di tumore dei bambini. Greaves ha evidenziato un legame diretto tra il rischio di malattia e l'eccessiva igiene. Lo scienziato ha però sottolineato che i genitori di un bimbo ammalato di leucemia non devono in alcun modo sentirsi colpevoli della sua malattia.