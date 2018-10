Bimbo vampiro nell'antico cimitero in Umbria: il caso affascina gli archeologi di tutto il mondo​

Il suo nome, ufficialmente, è quello, abbastanza impronunciabile, di, ma in tutto il mondo è conosciuta come l'. C'è ben poco di terrestre, infatti, dietro la storia di questa isola, di origine, emersa nel 2015 maL'isola si trova nel, nell'arcipelago di. La sua origine è vulcanica, poiché si formò nel gennaio 2015, a poco più di un mese di distanza da una. Il magma caldo, a contatto con l'acqua fredda dell'oceano, provocò esplosioni di ceneri e rocce e il materiale iniziò a sedimentarsi in superficie, formando un cono alto circa cento metri.Dopo la 'nascita' di, gli esperti avevano stimato che avrebbe avuto una vita decisamente breve: pochi mesi, al massimo un anno, a causa della giovane età delle rocce e della costante erosione delle acque dell'oceano. Gli esempi, in passato, non sono mai mancati: molte isolette sono nate da eruzioni vulcaniche, ma erano sparite poco dopo. Invece, contrariamente a ogni previsione, l'isola resiste anche se è destinata a sparire entro 30 anni al massimo. L'isola ha suscitato molta curiosità anche tra gli scienziati della Nasa , dal momento che geologicamente, la conformazione delle rocce sembrerebbe essere analoga a quelle presenti su. L'ipotesi è quella che, all'interno di queste rocce, possano vivere microrganismi che, secondo alcuni esperti, potrebbero vivere (o aver vissuto) sul 'pianeta rosso'.