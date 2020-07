«Infettare volontari per accelerare la sperimentazione sul vaccino contro il covid-19», la proposta di 125 scienziati

Ultimo aggiornamento: Thursday 16 July 2020, 15:38

con ilper avere più test sul v. Questa è la proposta di un gruppo di 125 scienziati, fra cui 15 premi Nobel, convinti che per poter sconfigere il covid-19 serva un vaccino efficace, ma l'unico modo per metterlo a punto è sperimentarlo.L'ipotesi è di esporre i volontari che si sono iniettati il vaccino a un gruppo di persone volontariamente contagiate per vedere se realmente il vaccino protegge dal contagio. In una lettera aperta al capo dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, Francis Collins, il gruppo afferma che i cosiddetti “trial challenge” potrebbero accelerare lo sviluppo del vaccino contro Covid-19.L'approccio è decisamente forte, ma secondo il direttore del programma vaccinale Covid-19 dell’Università di Oxford potrebbe essere fattibile ed efficace. Ci sono 23 persone che stanno sperimentando l'efficacia del vaccino, 23 persone che dovrebbero stare a contatto con malati di covid, ma ciò potrebbe richiedere anche dei mesi visto che nei paesi in cui si sta conducendo la sperimentazione il virus sta diminuendo