Una galassia gemella della Via Lattea scoperta ai margini dell'universo

Il telescopio spaziale Webb sta permettendo agli astrofisici di vedere nitidamente ciò che prima era indistinguibile. Il dispositivo è ottimo per raggiungere distanze maggiori, per vedere nel dettaglio oggetti più vicini o, in alcuni casi, entrambe le cose allo stesso tempo. Questa apparecchiatura ha reso possibile la rivelazione di cui parliamo oggi: è stata scoperta la “galassia gemella” della Via Lattea più lontana di sempre, già pienamente formata quando l’universo aveva solo 2,1 miliardi di anni. Si chiama ceers-2112 ed è una galassia con una forma a spirale barrata proprio come la nostra, e possedeva (all’epoca in cui è stata osservata) anche una quantità simile di stelle. L’articolo che ne parla, come riporta El Pais, è stato pubblicato oggi su Nature.

La scoperta

L'universo ha circa 13,8 miliardi di anni . Lo studio, firmato dall'astrofisico Luca Costantin e da altri suoi colleghi, rivela che galassie simili alla Via Lattea esistevano già 11,7 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena il 15% della sua età attuale. Ciò che il telescopio ultrasensibile Webb ha catturato è la debole luce inviata allora, negli albori del cosmo. "È come vedere la nostra galassia indietro nel tempo", ha detto Costantin.

Tre anni fa era stata annunciata l’esistenza di un’altra galassia “gemella” della Via Lattea, SPT0418-47 , che era già un oggetto gigantesco e stabile quando il cosmo aveva solo 1,4 miliardi di anni. Tuttavia, quella galassia non aveva barriere. “La Via Lattea può avere un numero infinito di gemelli e noi osserviamo ciascuno di essi in un’età diversa dell’universo. Con i gemelli vorremmo fare una storia dell’evoluzione della Via Lattea”, ha dichiarato Pérez González. La galassia ceers-2112 prende il nome dal progetto internazionale Cosmic Evolution Early Release Science , al quale partecipano gli astrofisici del Center for Astrobiology.

