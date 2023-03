Epatite nei bambini, causa svelata: «Forse un mix di virus comuni»

di Redazione web

Svelato il mistero dei casi di epatite pediatrica - quella che colpisce i bambini - che si sono verificati in diversi Paesi la scorsa primavera, almeno 1.000, che hanno portato a 22 decessi e 50 trapianti di fegato: a causarli potrebbe essere stato un mix di co-infezioni virali guidato da un virus di per sé non patogeno, il cosiddetto virus adeno-associato 2 (AAV2), aiutato però da comuni virus del raffreddore e febbre.

È il risultato di tre studi indipendenti, condotti fra Stati Uniti a Gran Bretagna, da Università di San Francisco, Università di Glasgow e University College London, tutti pubblicatio sulla rivista Nature. Gli adeno-associati (AAV) sono un piccolo gruppo di virus, così chiamati perché isolati per la prima volta con gli adenovirus; da soli non riescono ad provocare un'infezione produttiva (cioè con replicazione del DNA virale, assemblaggio dei nuovi virus e infezione di altre cellule), per farlo hanno bisogno di virus helper co-infettanti, ad esempio proprio gli adenovirus. Gli esperti Usa hanno condotto analisi genomiche di campioni di sangue, tampone nasale e feci di 16 casi pediatrici.

I campioni sono stati confrontati con 113 campioni di controllo. Nel sangue dei piccoli pazienti il virus adeno-associato 2 (AAV2) è stato rilevato nel 93% dei casi e gli adenovirus umani (HAdV) sono stati trovati in tutti i casi; un tipo specifico di adenovirus legato alla gastroenterite (HAdV-41) è stato trovato in 11 casi. Nell'85,7% dei casi sono state riscontrate ulteriori co-infezioni da Epstein-Barr, herpes ed enterovirus.

I risultati rispecchiano quelli degli altri due studi condotti nel Regno Unito. Tutti e tre gli studi hanno identificato co-infezioni da virus multipli, e il 75% dei bambini nello studio statunitense aveva tre o quattro infezioni virali contemporaneamente. Poiché gli AAV non sono considerati patogeni di per sé, non è ancora stato stabilito se siano la causa diretta dell' epatite acuta grave. Lo studio osserva, tuttavia, che i bambini possono essere particolarmente vulnerabili a epatiti più gravi scatenate da co-infezioni, infatti, il picco è tipicamente tra 1 e 5 anni, e l'età media dei bambini colpiti nello studio era di 3 anni. Il modo migliore per proteggere i bambini da questo esito improbabile è lavarsi frequentemente le mani e rimanere a casa quando sono malati, onde evitare il rischio di co-infezioni, concludono gli autori.

