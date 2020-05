«Due anticorpi promettenti contro il Covid»: lo studio su Science che fa ben sperare

Coronavirus, nel Lazio 38 nuovi positivi di cui 21 a Roma

Non solo: in tutto il mondo - in attesa del vaccino contro il Covid-19 - si scommette sugli anticorpi neutralizzanti per curare i malati e sconfiggere ilSu Science gli scienziati cinesi della Capital Medical University di Pechino hanno spiegato di aver identificato una coppia di anticorpi neutralizzanti - isolati da un paziente guarito da Covid-19 - che si legano alla proteina Spike,di questo 'arpione' di legarsi al recettore Ace2 umano per far entrare il virus nelle cellule.I test preliminari sui due anticorpi, condotti in un modello murino, hanno portato a una riduzione dei titoli virali, suggerendo ai ricercatori cinesi che gli anticorpi possono offrire benefici terapeutici, oltre a essere utili per la progettazione di terapie e candidati vaccini per combattere Covid-19.Il team di Yan Wu ha scoperto che gli anticorpi, chiamati B38 e H4, possono legarsi simultaneamente ad epitopi diversi sul recettore della Spike, in modo da avere insieme un effetto neutralizzante più forte che da soli; una previsione supportata da esperimenti in vitro. Gli autori suggeriscono dunque che un «cocktail» contenente entrambi gli anticorpi potrebbe fornire benefici terapeutici ai pazienti, mentre le nuove informazioni ottenute grazie allo studio potrebbero aiutare a sviluppare nuovi antivirali e candidati vaccini per combattere Sars-Cov-2.