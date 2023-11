Diabete, l'allarme degli esperti: «Casi raddoppiati, un milione di persone con patologia non diagnosticata»

di Tommaso Cometti

Il diabete è una malattia implacabile, che continua a correre: con 62 milioni di persone che ne soffrono in Europa, di cui più di 4 milioni in Italia, è la quarta causa di morte. Sono infatti 80 mila i decessi solo nel nostro Paese, pari a 9 decessi evitabili ogni ora. E dal 2000 ad oggi i casi sono raddoppiati, mentre si stima che ci sia almeno un milione di persone con diabete non diagnosticato.

«Attualmente più di 32 milioni di persone soffrono di diabete nell’Ue: si tratta di un adulto su dieci, di ogni estrazione sociale. Questo dato è ancora più preoccupante se si considera che solo nell’ultimo decennio il numero è raddoppiato. Dobbiamo fare di più per rispondere a questa malattia, che comporta un onere cronico per la salute delle persone, la loro qualità di vita ei nostri sistemi sanitari in generale». Queste le parole dì Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, in occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra martedì 14 novembre.

