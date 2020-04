Coronavirus, un test della saliva per scoprirlo in 10 minuti: i primi a Varese

Mentre parte la, a Varese si sperimenta un, che potrebbe permettere di diagnosticare in 10 minuti un'infezione da Covid: a idearlo il docente dell'Università dell'Insubria Mauro Fasano e il ricercatore Lorenzo Azzi, con il test che sarà ora sperimentato all'ospedale di Circolo di Varese, grazie ad una task force coordinata dall'infettivologo Paolo Grossi. Il nuovo esame funziona secondo un principio simile a quello dei test di gravidanza: applicando un campione di saliva su una piccola striscia di carta assorbente, qualora una persona fosse positiva nel giro di qualche minuto si formerà una banda colorata.«Questo test nasce da una buona intuizione accademica e mette in collaborazione, come sempre, l'università dell'Insubria e l'ospedale di Circolo nella cura del paziente messa davanti a nuove sfide dall'emergenza Covid-19», dichiara il rettore Angelo Tagliabue. «La novità del test sta nella sua semplicità, che permette a chiunque di poterlo utilizzare - spiegano dall'Asst dei Sette Laghi - nella rapidità del risultato e nel fatto che, a differenza dei test sierologici che evidenziano gli anticorpi, attraverso la saliva viene evidenziato direttamente il virus e dunque è possibile stabilire se il soggetto è infetto in quel preciso momento. La sperimentazione sarà condotta con la massima celerità su un centinaio di pazienti».