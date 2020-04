Coronavirus, l'esperto: «La barba troppo lunga ostacola la mascherina e potrebbe essere fonte di contagio»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è importante. «Per il grande pubblico il consiglio è semplice: proteggere sempre non solo la bocca, ma anche il naso con la mascherina». A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Preglisco, commentando la nuova ricerca pubblicata da un team britannico su 'Nature Medicine'.Poi l'esperto aggiunge: «Tra l'altro bisogna dire che la mascherina, se indossata correttamente, copre sia il naso che la bocca. Ebbene, questo studio ci ricorda di fare attenzione». In vista della riapertura, e tenendo conto che gli italiani con molta probabilità dovranno indossare sempre la mascherina all'aperto e nei luoghi affollati, il virologo raccomanda anche «di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline 'cariche' di virus». Quindi: «attenzione alla barba, che andrebbe tagliata, oppure coperta, e non va toccata». Ribadisce che è bene: «evitare di toccarsi viso, naso o bocca con le mani. Infine occorre curare con particolare attenzione l'igiene delle mani».