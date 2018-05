Autismo, scoperta un'analogia con la paralisi cerebrale che cambia tutto

Autismo, cos'è e perché non c'entra niente con i vaccini​

Che l'non è assolutamente correlato ai vaccini è qualcosa di ormai risaputo. L'ipotesi che fosse dovuto ad un', finora solo una teoria, ha però trovato un fondamento scientifico importante dopo che uno studio svolto dai, in Australia, ha messo in risalto le analogie di questa malattia, per certi aspetti ancora misteriosa per la scienza, con un'altra di cui si sa molto poco, laI ricercatori australiani hanno infatti stabilito che tra autismo e paralisi cerebrale c'è un'origine genetica comune che finora era rimasta 'nascosta'. La dottoressa, che ha diretto la ricerca, ha spiegato: «La paralisi cerebrale è la disabilità motoria più frequente nell'infanzia, dal momento che colpisce circa due bambini ogni mille nascite. Sappiamo che, come l'autismo, si tratta di undurante la gravidanza, ma le sue cause sono ancora poco note». Lo studio si è basato sull'analisi della sequenza dell'nelle cellule dei bambini affetti da paralisi cerebrale, che ha messo in risalto come vi fossero delle interruzioni nella segnalazione cellulare del tutto analoghe a quelle finora riscontrate anche nei bambini autistici.«L'autismo e la paralisi cerebrale possono anche coesistere, sapere che l'origine genetica è comune può essere un buon punto di partenza per sapere di più su entrambi questi disturbi», ha spiegato la dottoressa van Eyk. Oltre a questa origine genetica comune, scoperta dai ricercatori australiani, vaccino e paralisi cerebrale sono stati per lungo tempo, erroneamente, associati a cause inesistenti. Entrambi i disturbi sono infatti di origine genetica, ma molte persone sono ancora convinte che l'sia causato daie che lasia dovuta a. In realtà, il bambino li porta con sé già prima della nascita ed è probabile che la disfunzione genetica avvenga durante le prime fasi dello sviluppo embrionale.