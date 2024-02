La villa da 16 milioni di euro è sull'orlo del precipizio, ma il radiologo si rifiuta di andarsene: «Non ho paura che cada nell'Oceano»

La casa è il luogo più sicuro del mondo: è il posto in cui, dopo una giornata stressante, ci si può rilassare, è quell'angolo di paradiso che non si vorrebbe mai lasciare e che, per alcuni, è una vera e propria isola felice. È così anche per il dottor Lewis Bruggeman, un radiologo californiano che, in questo momento della sua vita, se la starebbe vedendo con chi insinua che continuare a vivere nella sua villa (che si stima valga più di 16 milioni di euro) situata su Scenic Drive a Dana Point, nella contea di Orange, sia alquanto pericoloso.

Infatti, l'abitazione del medico è letteralmente sull'orlo del precipizio: è stata acquistata da Bruggeman nel 1997 alla modica cifra di 1,2 milioni di dollari (più di un milione e mezzo di euro), e lui era rimasto affascinato soprattutto dal panorama mozzafiato che si poteva ammirare dalle finestre che davano sull'Oceano. Tuttavia, a causa delle numerose tempeste e dei temporali che periodicamente si abbattono sulla California, la scogliera si è erosa e ha ceduto, lasciando la casa in bilico.