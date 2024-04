​Molestie su specializzande, indagato il primario dell'ospedale di Pavia: «La denuncia nei questionari dell'Università»

di Redazione web

Volevano solo imparare la professione, ma pare abbiano dovuto subire molestie dal loro superiore. Un primario del Policlinico San Matteo di Pavia è indagato per violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità ai danni di undici specializzande del suo reparto. L'indagine, come rivela il quotidiano La Provincia Pavese, era scattata in seguito alle segnalazioni delle giovani.

Il questionario

La procura ha notificato al medico l'avviso di chiusura delle indagini. Nei questionari anonimi (fatti nel 2021) le specializzande riferivano di «comportamenti sconvenienti» tenuti dal primario.

Il procedimento disciplinare

Un procedimento disciplinare avviato dall'Università si è concluso con l'archiviazione. L'indagine penale invece è proseguita. A condurre gli accertamenti sono stati i carabinieri. A questo punto la procura dovrà decidere se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio del primario.

