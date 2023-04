Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna arrestato per l'omicidio della moglie: uccisa con un mix di farmaci

di Redazione web

Avrebbe ucciso sua moglie somministrandole due farmaci: benzodiazepina ed un anestetico ospedaliero. Il presunto omicida, infatti, è Giampaolo Amato, un medico di Bologna (ex della Virtus), 64 anni, che avrebbe avuto accesso a sostanze usate solo in ospedale, usato per commettere il delitto nell'ottobre del 2021. Con le accuse di omicidio, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi - quelli usati per portarla alla morte - sabato scorso i carabinieri hanno arrestato il medico, su disposizione della procura bolognese.

Priva di sensi

Il giorno del delitto, il 31 ottobre di tre anni fa, i militari dell'Arma furono avvisati dagli operatori sanitari del 118, che intervenuti in un appartamento avevano potuto solo constatare la morte di una donna 62enne, trovata priva di sensi dal marito medico. Accertamenti successivi, rivelarono le cause del decesso: una somministrazione dolosa di farmaci, a cui il marito aveva accesso essendo un medico.

Sedata dal marito

In realtà, l'esame ha appurato che anche in passato la donna era stata sedata dal marito a sua insaputa e per questa ragione aveva vissuto diversi episodi di malessere e narcolessia, riconducibili all'impiego di farmaci con sostanze psicotrope.

