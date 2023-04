Colli Aniene, incendio all'ex-bar di Parco Loriedo. Assessore Alfonsi: «Facile pensare al dolo»

Dalla bellezza di un parco frequentato e amato dai residenti al degrado, con vandalismi, scritte sui muri, infrastrutture danneggiate e saccheggiate, fino all'incendio "sospetto" verso la fine della giornata di Pasquetta. Una parte dei locali del bar "Dolce e Salato" che si affaccia sul Parco Loriedo, un tempo cuore pulsante del quartiere di Colli Aniene, periferia est di Roma, è andato a fuoco.

Incendio doloso?

Per fortuna alcuni passanti si sono accorti delle fiamme che provenivano dalla zona posteriore del locale, chiuso da anni, in seguito ad un sequestro amministrativo, e hanno allertato i vigili del fuoco, che prontamente hanno spento le fiamme e salvato il locale commerciale, ridotto in pessime condizioni da anni di abbandono, dall'ennesimo monumento al degrado.

Anima del quartiere

Il bar, un tempo ritrovo del quartiere, nel 2016 anni venne chiuso per abusi edilizi sulla struttura, poi ci fu il pronunciamento del Tar, a cui seguirono anni di completo abbandono da parte dell'amministrazione cittadina, finché le battaglie dei cittadini e del comitato di Colli Aniene hanno risvegliato le coscienze dei burocrati e si è giunti ad una soluzione con il Campidoglio per riportare l'esercizio commerciale ed il parco annesso all'antica funzione.

Bando del Campidoglio

Nelle scorse settimane, infatti, il comune di Roma ha pubblicato un bando per eventuali imprenditori interessati a riqualificare il locale e farlo tornare a vivere. «Giovedì scorso il primo sopralluogo con uno dei potenziali partecipanti. Oggi, a pochi giorni dalla scadenza del bando, l’incendio. Facile pensare al dolo dietro a questo gesto. Facile pensarlo in quei luoghi dove spesso è più comune trovare la malavita che non lo Stato. Ora è necessario fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità» sono le parole di Sabrina Alfonsi, Assessore all’ambiente del comune di Roma sui social.

Prossima scadenza

Il bando, infatti, scadrà il 24 aprile 2023 e la speranza che quel "luogo dimenticato per anni potrà tornare nelle mani dei cittadini", si legge nella manifestazione a stampo comunale. L'incendio di Pasquetta potrebbe segnare una battuta d'arresto, anche se il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, sostiene il contrario su Facebook: «Nulla ci fermerà nel riconsegnare la struttura ai cittadini!»

