Mamma uccide i suoi due figli, poi chiama la polizia: «Ho fatto qualcosa di brutto»

Due bambini di 7 e 9 anni, fratelli, sono stati trovati morti in un appartamento a Hockenheim, in Germania, in un caso che agli inquirenti tedeschi appare poco chiaro. Il duplice delitto risalirebbe a domenica scorsa e ha già portato all'arresto di una donna di 43 anni, la mamma dei bambini, anche se le notizie non sono ancora del tutto chiare, nei confronti della quale l'accusa è di omicidio. Quando la polizia ha tentato di entrare nell'appartamento della presunta assassina, la 43enne ha reagito impugnando la pistola, costringendo all'intervento di una squadra speciale che ha disarmato la donna.

Dalle informazioni frammentate, raccolte e raccontate dai media tedeschi, a richiamare la polizia in casa, sarebbe stata la donna stessa che telefonando al numero di emergenza avrebbe detto di aver fatto «qualcosa di brutto». Solo una volta dentro l'appartamento, la polizia ha rinvenuto i corpi senza vita dei due bambini. Al momento non è chiaro dove si trovasse il padre dei bambini quando la donna ha ucciso i due figli.

L'autopsia farà chiarezza

Secondo le informazioni diffuse dall'agenzia di stampa locale, Dpa, che cita fonti della polizia criminale della vicina città di Mannheim, sui cadaveri dei due bambini sarà eseguita l'autopsia per cercare di capire come siano morti, ed eventualmente la dinamica che li ha portati al decesso. Non è il primo caso in Germania, di bambini uccisi dai genitori o comunque in famiglia. Il sindaco di Hockenheim, Marcus Zeitler, ha detto che la morte dei due bambini «qui nel nostro quartiere» lo ha reso «profondamente colpito» non solo come capo del municipio, ma anche come padre.

Precedenti simili

Nel settembre 2020, una donna fu accusata di aver ucciso cinque dei suoi figli in un appartamento nella città della Germania occidentale di Solingen. Dall'autopsia emerse che le vittime, di età tra i 18 mesi e gli 8 anni, prima furono sedati poi soffocati nella vasca da bagno. Solo un bambino di 11 anni è sopravvissuto al massacro di sua madre, una giovane donna di 28 anni, perché in quel momento non era in casa. La donna fu condannata all'ergastolo nel novembre 2021.

