«​Ho venduto per 500 euro su Facebook un dipinto fatto in 20 minuti nel salotto di casa mia: era orrendo. Ecco come ho fatto»

L'arte è certamente soggettiva e la sua stessa definizione sembra sfuggire come sabbia tra le dita ogni volta che si prova a catturarla o confinarla. Un dipinto che può essere meraviglioso e suscitare mille emozioni in qualcuno potrebbe sembrare un insieme senza senso di linee e forme per qualcun altro, e non c'è modo di stabilire chi abbia ragione.

Si potrebbero indagare le intenzioni dell'artista e chiedersi se effettivamente volesse produrre un'opera d'arte e usarla per esprimere un sentimento, ma la verità è che la qualità artistica può essere percepita da chi guarda e non da chi crea. Sembra proprio questo il caso di Lora, una ragazza che racconta di aver venduto per ben 500 euro un dipinto fatto in appena 20 minuti nel salone di casa e da lei giudicato "brutto".