Versa mille dollari sul suo conto in banca e spariscono: «Lo schermo del bancomat è diventato tutto nero». Lo sfogo su TikTok

Charity si è messa in allarme quando 1.000 dollari sono spariti dal suo conto per un problema tecnico. Il fattaccio, riportato prontamente sul suo account TikTok (@charityy_harris), le è successo con Bank of America. La banca si sarebbe rifiutata di rimediare alla situazione.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino del 1 aprile quando lei si è fermata a un bancomat della Bank of America per depositare 1.000 dollari in contanti. Dopo aver inserito i soldi, il bancomat ha contato normalmente e poi lo schermo è diventato nero all'improvviso. Inizialmente ha pensato un pesce d'aprile ma cinque minuti dopo stava ancora fissando lo schermo con l'icona di un mouse. Decide così di aprire il suo conto bancario sull'app del cellulare per scoprire che non era stato depositato nulla.

Mentre si stava creando una fila di auto dietro di lei, ha contattato un rappresentante del servizio clienti che l'ha informata che non era in grado di assisterla mentre il bancomat si stava "ripristinando".

Dopo venti minuti in attesa, racconta di essere entrata in banca per accelerare il processo nonostante fosse in pigiama e pantofole. All'interno i dipendenti la filiale non era in grado di aiutarla e che aveva bisogno di chiamare un operatore della banca per fare presente il suo caso. Le hanno detto di dover controllare le telecamere e il bancomat prima di poterle ridare i 1.000 dollari e che forse ci avrebbero impiegato 10 giorni. Nel video, che ha totalizzato 11mila visualizzazioni, la tiktoker consiglia «non utilizzate Bank of America. Non fatelo».

La banca non ha ancora restituito i soldi

Da quando è stato pubblicato il video il 4 aprile scorso, Charity sta ancora aspettando una soluzione. Ha richiamato la banca ma le hanno detto che il suo caso di frode è in fase di revisione. Nella sezione commenti, alcuni spettatori hanno offerto consigli, mentre altri hanno condiviso le proprie storie dell'orrore. Un ex impiegato di banca ha spiegato che situazioni come queste sono più comuni di quanto si pensi.

Non è la prima volta che la Bank of America viene criticata per aver giocato velocemente e liberamente con i soldi dei clienti. Secondo un rapporto del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) , alla Bank of America è stato ordinato di pagare oltre 100 milioni di dollari ai clienti dopo aver scoperto che la banca stava raddoppiando le commissioni di scoperto, trattenendo i bonus promessi ai clienti delle carte di credito e appropiandosi in modo indebito delle informazioni sui clienti.

Anche il servizio clienti della Bank of America è finito nel mirino. In un articolo di Financial Samurai , un cliente afferma che i rappresentanti della banca hanno rifiutato gli appuntamenti programmati e hanno addebitato centinaia di dollari in commissioni per accedere ai suoi documenti. Di recente, un cliente è diventato virale dopo aver visitato la sua filiale locale e aver scoperto che non c'erano lavoratori. Invece, c'erano due stanze in cui i clienti potevano chattare in video con i rappresentanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 22:25

