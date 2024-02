Il futuro delle soap opera? Puntate da 2 minuti su smartphone e social. «Costi bassi e incassi da film»

I social emulano film e serie tv o viceversa? La risposta corretta sembrerebbe la seconda. La lunghezza dei contenuti video sulle piattaforme digitali è ormai sempre più breve: questo perché gli utenti, soprattutto i più giovani, hanno una soglia dell'attenzione molto bassa come dimostrano più report scientifici sull'argomento. Alcune aziende cinesi hanno studiato il fenomeno e, considerato l’enorme successo di TikTok, ritengono che i brevi video verticali realizzati per smartphone possano essere utilizzati anche nell’industria cinematografica e televisiva.

Le soap sbarcano sullo smartphone

Le principali società cinesi che si occupano di streaming video - come FlexTv, DramaBox, YouKu - stanno cercando di introdurre nel mercato statunitense soap opera con puntate della durata di 2 minuti, per un numero complessivo di massimo 100 puntate. Facendo un breve calcolo, si tratta di 200 minuti, pari a 3 ore e 20 minuti. Gli scenari plausibili sono due: il primo è che le puntate verranno trasmesse solo sugli smartphone, il secondo è che i prodotti possano essere trasmessi anche sulle tv. Il problema è il formato dei video, girati in verticale e da adattare a uno schermo orizzontale, ma sembra che per risolvere il problema siano stati ingaggiati degli esperti.