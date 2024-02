Sabrina Ferilli, 24 ore senza acqua in casa a Roma: lo sfogo (a suo modo) sui social

Per 24 ore è stato interrotto il flusso dell'acqua in alcune zone di Roma. Sono moltissime le strade coinvolte dalla sospensione idrica e Sabrina Ferilli vive proprio in una di queste vie colpite. L'attrice non è felicissima per questi lavori programmati che stanno lasciando a secco i rubinetti in Prati ma naturalmente, come suo solito, ha affrontato la situazione con la giusta ironina. «Oh, da oggi per essere felici 24 ore senza acqua. La vita mi riporta sempre con i piedi per terra. Daje tutta». Sono state queste le parole che Sabrina Ferilli ha scritto a corredo dello scatto.