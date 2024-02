Sabrina Ferilli in lacrime a Domenica In: «Grata alla Rai per "Gloria". Mi commuovo per tutti i sacrifici fatti, nessuno ti regala nulla»

di Cristina Siciliano

Domenica 24 febbraio un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese a Domenica In. Dopo qualche giorno di relax in famiglia, Mara Venier è tornata in studio con un carico di ospiti e temi avvincenti per tenere compagnia al suo pubblico. Momento clou della puntata è stata l'intervista a Sabrina Ferilli. L'attrice, reduce dal successo di ascolti della prima puntata della fiction Gloria in onda su Rai 1, si è raccontata a Venier con tutta la sua leggerezza e semplicità. Durante l'intervista la padrona di casa si è tolta qualche sassolino dalle scarpe (dopo le recenti polemiche): «Io sono libera», ha detto.

Domenica In, Mara Venier torna in tv dopo le polemiche. La frecciata: «Qui da me si può dire tutto»

Sabrina Ferilli e il ritorno in Rai

Dopo 12 anni Ferilli è tornata protagonista della prima serata di Rai 1 con la serie Gloria, una fiction apparentemente divertente, che però pone il telespettatore dinanzi a temi importanti, come l'ambizione pericolosa di voler raggiungere la fama a tutti i costi. «Devo ringraziare la Rai – ha sottolineato tra le lacrime l'attrice –. Mi commuovo di me ormai, sarà invecchiata. Mi commuovo di quanto ho lavorato perchè nessuno ti regala nulla. Ora la stanchezza e tutto quello che si è fatto comincia a farsi sentire».

La famiglia di Ferilli

Ma non ha mai mollato nonostante le difficoltà: «Quando si hanno carriere così importanti e complesse dietro si sottrae tanto alla vita. La mia famiglia è stata una famiglia che non mi ha mai privato di nulla. La mia è una famiglia che ringrazio molto perché mi ha lasciata libera raccontandomi più i draghi che le favole mi hanno sempre raccontato le cose per come erano».

Il marito

Come hanno preso il successo di Gloria in famiglia? «Papà vuole solo film impegnati quindi ha detto che è troppo leggero, mamma è stata felice e anche i fratelli e i nipoti. Flavio Cattaneo (il marito ndr)? Beh lui nicchia non è che è molto entusiasta ci diamo una pacca sulla spalla, però è migliorato prima neanche la pacca ci davamo».

«Gloria non è un format»

«La nostra vita ormai è un "format" ma Gloria non è un format», ha sottolineato Ferilli. E Venier ha subito ribadito il suo punto di vista. «Nella vita si possono commettere degli errori ma bisogna avere sempre l'umiltà di scusarsi – ha sottolineato Venier –. E Domenica in è il mio format. Io sono libera».

«Gloria è una boccata di ossigeno, tutti i personaggi possono sbagliare e sti ca**i», ha concluso ironicamente l'attrice.

Il ricordo di Lucio Dalla e l'amicizia con Mara Venier

L'ironia di Ferilli è travolgente e non mancano momenti emozionanti come il ricordo di Lucio Dalla e Pippo Baudo. In studio poi Venier propone un video in cui mostra i 40 anni di amicizia tra lei e l'attrice e si commuovono entrambe. «C'è sempre l'andata e il ritorno della nostra vita – ha sottolineato la padrona di casa –. Tu ci sei sempre stata per me ed io ti voglio un bene dell'anima. Sono quasi quarant'anni. Tu sei fantastica».

La conduttrice di Domenica in ha poi regalato a Ferilli una crostata di arance fatta con le sue mani.

Il rapporto con la manager

Insieme all'attrice romana, anche Emanuela Grimalda: manager dell'attrice e protagonista anche lei di Gloria. «Bravissima, meravigliosa...», afferma Zia Mara riferendosi alla Grimalda. Ed ecco che a quel punto la dirompente Ferilli interviene: «Sì, lei rompe i cog*** così. Nel film come nella vita: ha chiacchierato fino ad ora, le ho detto guarda, lasciami un attimo con la testa libera. Sennò entro e dico solo le cose che mi hai detto te fino ad ora», ha concluso Sabrina Ferilli tra le risate della Venier e quelle del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 17:13

