Domenica In, Mara Venier torna in tv dopo le polemiche. La frecciata: «Qui da me si può dire tutto»

Nuova puntata di "Domenica In", la prima dopo la polemica scoppiata su Mara Venier che ha coinvolto Dargen D'Amico e Ghali per quello «stop al genocidio» pronunciato dal palco di Sanremo. A otto giorni dalla fine della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la conduttrice torna in tv con il suo storico programma e mentre intervista gli ospiti non esita a ribadire che da lei - lì a Domenica In - «si può dire tutto». Nonostante l'aria sia ancora un po' tesa, Mara Venier non si tira indietro e conferma che in 30 anni di carriera non ha mai censurato nessuno.