Sabrina Ferilli, il no a Sanremo e l'indimenticabile spogliarello per la Roma: chi è la protagonista di Gloria

Sabrina Ferilli torna in Rai dopo quasi 13 anni e lo fa in grande stile interpretando Gloria nella commedia sarcastica «che prende in giro noi che viviamo nel mondo del divismo e della comunicazione». L'attrice ha detto che la serie tv - in onda il 19 , 26 e 27 febbraio su Rai1 - vuole mettere in evidenza i vizi e le virtù «di questo circo». «Una donna scorretta, audace, autonoma. Un personaggio particolare, politicamente scorretto. Una simpatica canaglia», dice Sabrina Ferilli parlando della protagonista che interpreta.