Nunzia De Girolamo, Rai3 chiude "Avanti Popolo" per gli ascolti sempre più bassi. La conduttrice: «È l'ultima puntata. Grazie a tutti»

Avanti Popolo, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo su RaiTre, chiude definitivamente i battenti dopo quindici puntate. Il programma, che ha debuttato il 10 ottobre, si è concluso in anticipo rispetto alla programmazione prevista. La trasmissione, collocata nel martedì sera dopo l'uscita di scena di Bianca Berlinguer, ha affrontato critiche feroci, ascolti deludenti e accese controversie.

Gli ascolti bassi

L'episodio finale ha attirato solo 375mila spettatori con uno share del 2,2%. La travagliata esperienza del programma aveva spesso suscitato speculazioni su una chiusura anticipata.

De Girolamo si è rivolta al pubblico durante l'ultima puntata: «Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui. Ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirei mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto».