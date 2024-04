Walter Nudo si confessa: «Quando sono arrivato in Italia a scuola mi bullizzavano. A 12 anni ho pensato al suicidio»

di Dajana Mrruku

Walter Nudo è stato ospite della nuova puntata di Ciao Maschio dove ha confessato a Nunzia De Girolamo alcuni retroscena della sua vita e della sua adolescenza. L'attore ha vissuto i primi anni della sua vita all'estero e, quando è tornato in Italia insieme alla sua famiglia, non parlava molto bene la lingua. «Balbettavo, non parlavo bene l'italiano», ha detto Walter prima di raccontare il periodo buio che ha vissuto a scuola, dove è stato vittima di bullismo.

Le parole di Walter Nudo

Walter Nudo ha aperto il suo cuore durante l'intervista a Ciao Maschio che andrà in onda il 20 aprile. L'attore ed ex naufrago ha rivelato che i primi tempi in Italia, dopo anni passati all'estero, sono stati molto difficili perché non riusciva a esprimere al meglio le sue idee e non riusciva a parlare bene l'italiano.

Il bullismo in quella tenera età lo ha portato a pensare al suicidio perché nella sua testa, il mondo sarebbe stato un posto migliore senza di lui.

