Walter Nudo e l'allenamento con il papà di 98 anni: «Che mito!»

Walter Nudo (53 anni) è sempre stato un uomo molto sportivo, non perde mai un allenamento per tenersi in forma e stare bene fisicamente. Sui suoi profili social, Instagram in particolare, sprona i suoi follower ad alzarsi dal divano e fare attività motoria per migliorare il proprio corpo e la propria salute, sia mentale che fisica. Questa attitudine allo sport e alla resistenza fisica lo ha portato a trionfare nella prima edizione dell'Isola dei Famosi, nel 2003.

L'amore per il workout nasce sin da piccolo, tra pugilato e karate, ma Walter ha ritrovato nello stile di vita sano e nel movimento giornaliero, la pace interiore. L'attore vuole condividere questa sua passione con i suoi cari, tra cui anche suo papà che, a 98 anni, si allena insieme a lui.

Andiamo a vedee il video del loro allenamento casalingo.

Walter Nudo e l'allenamento con il papà

Walter Nudo ha condiviso sui social un video in cui si allena con il papà di 98 anni. Si tratta di un allenamento molto soft, che consiste in piccoli squat con una sedia dietro per non faticare troppo sulla schiena, ma compiere comunque un movimento che va a riscaldare i muscoli del corpo.

L'attore ha scritto: «Allenamento speciale con un partner di allenamento speciale, di 98 anni! L’uomo A TUTTE LE ETÀ’ ha bisogno di attività fisica, ha bisogno di rinforzarsi, ha bisogno di stimolare il suo testosterone, ha bisogno di allenare la sua forza per servire, aiutare e proteggere la sua tribù. L’esercizi fisico è la vita! Hanno dimostrato scientificamente che una giusta attività fisica, ti porta a vivere meglio e di più, che ti fa sentire meglio, e quando ti senti meglio i tuoi pensieri sono più positivi, e le tue azioni sono allineate di conseguenza».

I fan hanno apprezzato molto il video e soprattutto si sono congratulati con il papà che a 98 anni ha trovato la forza e la volontà di fare dei piccoli esercizi di attività fisica.

