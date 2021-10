Domenica In, Walter Nudo commuove Mara Venier: «Per rivederla darei tutto». Lui la rassicura

Walter Nudo ospite di “Domenica In” di Mara Venier. Walter Nudo, attore e vincitore dell’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, è tornato in tv dopo due anni d’assenza e con il suo racconto ha commosso la conduttrice.

Walter Nudo, nelle librerie con “La vita accade a te”, ha avuto un passato non facile. Ospite di Mara Venier a “Domenica In” ha raccontato dei due ictus a cui è sopravvissuto e l’incidente in moto in America in cui rischiava di perdere l’uso della gamba: «Decide di tornare in America - ha svelato - e ho avuto un incidente in moto, ho rischiato di perdere la gamba destra. Lo scontro è avvenuto alle 7e30 di mattina a causa di una ragazza. Sono caduto a terra, quando mi sono ripreso non riuscivo a riprendermi dal dolore e ho visto le terribili condizioni del mio arto. La ragazza è scappata, poi l’hanno trovata e portata indietro, ma era furiosa con me. Ero senza assicurazione, l’intervento è costato 245mila dollari a in mio auto è arrivata l’Obama Care, dato che erano anni che non lavoravo. Mi ero ridotto ad affittare divani di casa dei miei amici, senza dire nulla ai miei amici. Ero comunque in quel momento solo, mia moglie se ne era andata».

Il successo in passato l’aveva raggiunto, ma non gli aveva dato la felicità: «Correvo dietro ai mie sogni, il successo l’ho avuto ma non riuscivo comunque a dormire. Ho capito che non è il successo che ti fa felice, non è il punto di arrivo, ma il percorso che fai per arrivarci».

Walter Nudo ha poi parlato dell’affetto per la madre, provocando la commozione di Mara Venier, che trattenendo le lacrime gli ha confessato: «Ho perso mia mamma, e ti confesso non c’è giorno che pensi a lei e che non mi rimproveri di aver dato tanto tempo al lavoro, agli amori e averlo sottratto a lei. Ora darei tutto per stare anche 15 minuti con lei». Walter Nudo ha rassicurato la conduttrice commossa: «Ora lei – le ha detto - è orgogliosa di te, di quello che hai fatto nella vita, e non ti rimprovera nulla».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 16:42

