Nunzia De Girolamo: «Avanti popolo un errore, non lo volevo fare. Berlusconi mi manca, mio marito Francesco Boccia non si fida»

Nunzia De Girolamo dalla politica alla tv. Ormai conduttrice televisiva, è pronta a tornare su Rai1 con la quarta edizione di Ciao Maschio. Primo ospite, Paolo Bonolis (che torna in Rai per l'occasione). Un successo consolidato, lontano molti punti di share dal flop di Avanti popoli, il programma di Rai3 chiuso in anticipo per via degli ascolti troppo bassi. «Io non lo volevo fare, ho sbagliato», si assume le colpe la De Girolamo in un'intervista al Corriere della Sera, e ripercorre il passaggio dal Parlamento al piccolo schermo.

Il flop di Avanti popolo

Nunzia De Girolamo riflette sulla sua esperienza con "Avanti popolo", ammettendo di aver avuto premonizioni sul suo potenziale insuccesso: «Pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento. E infatti avevo pensato bene». Questa percezione si lega alla sua immagine pubblica, che molti associavano al suo passato politico: «si sa che sono una donna di centrodestra, nessuno invece sapeva il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. È passata solo la narrazione di una meloniana di destra». La decisione di condurre "Avanti popolo" derivava da un senso di responsabilità verso la rete televisiva, piuttosto che da una vera convinzione personale: «Ho sbagliato. Dovevo dire no. L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco.

Dalla politica alla tv

La sua transizione dalla politica alla televisione non è stata priva di sfide. De Girolamo racconta come questa scelta sia stata influenzata non tanto da una delusione politica quanto dalla curiosità e dall'opportunità di esplorare nuove strade: «Non l’ho lasciata io, è la politica che ha lasciato me... A quel punto è arrivata la proposta di Giletti di lavorare con lui a 'Non è l'Arena' e scelsi di tentare questa strada. Mi sono fatta trasportare dalla curiosità. E ha funzionato». Del resto lei in tv aveva già esperienza, perché Silvio Berlusconi voleva che rappresentasse il partito. Di lui dice di sentire la mancanza: «Mi pare impossibile che non ci sia più. Non lo vedevo da un po’ di anni, ma lo sentivo».

La femminilità

La conduttrice riflette anche sul suo rapporto con la propria immagine e la scoperta della sua femminilità, specialmente dopo la partecipazione a Ballando con le stelle: «Ho fatto pace con l’esteriorità, con il mio corpo. Io, donna forte e determinata, ma insicura della mia parte estetica, tendevo a nasconderla».

Il marito

Nunzia De Girolamo parla anche del rapporto con il marito Francesco Boccia, esponente del Pd che fu il suo primo ospite ad Avanti popolo: «Volevo anche dimostrare che avrei trattato destra e sinistra allo stesso modo, ma questo non è stato capito». L'amore e il rispetto reciproco sono fondamentali nella loro relazione, nonostante le divergenze politiche: «Evitiamo di parlare di certe cose, scelte di partito. Lui parla in terrazza, lontano da me, perché non si fida. Però discutiamo di argomenti della vita. Abbiamo imparato a capire le ragioni dell’altro, le diversità vanno valorizzate. E noi poi ci amiamo».

