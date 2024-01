Nunzia De Girolamo, "Avanti Popolo" chiude: «Pochi ascolti e costi troppo alti»

di Redazione Web

La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo è pronta a dire addio al suo programma “Avanti Popolo!”, in onda su RaiTre. Così come fa sapere il Corriere, si tratta di una chiusura anticipata collegata ai collegata ai costi di produzione in rapporto agli ascolti registrati. Uno non compenserebbe l'altro. Durante la puntata di ieri sera, 16 gennaio, il programma è stato seguito da 473 mila spettatori con uno share dell’2.87%.

La puntata

Durante la puntata andata in onda ieri sera, la conduttrice ha intervistato l'ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e ha ricordato e celebrato i 70 anni della Rai con Carlo Conti.

Tra gli ospiti presenti alla puntata di ieri sera 16 gennaio: Antonello Piroso, Stefania Andreoli, Maurizio Mannoni, Elen Ellis Riccardo Pirrone, Federico Mello e Mirella Serri.

Il ritorno di "Ciao Maschio!"

Nonostante la fine del programma, in cui la conduttrice affrontava temi di attualità e quotidianità discutendone con il 'popolo' in studio, De Girolamo non scomparirà dagli schermi della Rai, ma sarà presente tornando con "Ciao Maschio!". La trasmissione in cui intervista tre personaggi noti, maschili e appartenenti a settori diversi della società: come il mondo dello spettacolo, della politica o dell'imprenditoria.

