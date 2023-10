Madonna di Trevignano, che fine ha fatto Gisella? «Mi parla anche Gesù». Le Iene fanno una tac alla statua che «piange»: cosa è emerso

Puntuale, il terzo giorno di ogni mese, Gisella Cardia, veggente di Trevignano, parla ai suoi fedeli. Dopo la statua con la Madonna innalzata in cielo con il drone, che aveva stupito gli adepti - radunati lo scorso mese presso il campo delle Rose - questa volta a far discutere sono le presunte parole che Gesù ha rivolto alla veggente: il figlio di Dio si sarebbe rivolto a lei come «figlia mia», riporta Gisella Cardia sul suo sito web. L'attenzione, poi, torna sulla statua della Madonna dopo che Le Iene l'hanno portata ad analizzare con una Tac: ecco cosa è emerso.

Madonna di Trevignano, lo scoop di Chi l'ha visto? sulle lacrime di sangue: cosa hanno rivelato in diretta

Gisella, la veggente di Trevignano: «Io mai scappata, fomentano odio». Poi se ne va 'scortata' dai bodyguard