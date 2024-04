Madonna di Trevignano, sequestrato il campo delle apparizioni della veggente Gisella Cardia

di Redazione Web

Sotto sequestro il campo delle apparizioni a Trevignano Romano. Il Comune ha posto i sigilli e aspetta adesso la convalida da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia. A otto anni dalla prima apparizione, la veggente Maria Giuseppa Scarpulla (per tutti Gisella Cardia) non potrà più radunare i fedeli. I vigili sono saliti sulla collina mettere i sigilli lunedì 22 aprile, riporta Fanpage, l'area risulta dunque sequestrata.

L'amministrazione comunale ha trasmesso il provvedimento alla Procura di Civitavecchia, in attesa di convalida. Il Comune aveva annunciato l'intenzione di «intensificare l'attività amministrativa sulla questione urbanistica inerente le manifestazioni di culto organizzate dall'associazione Madonna di Trevignano Ets Onlus.

Dal sopralluogo è emerso «un maggiore carico urbanistico non consentito, con affollamento e traffico». Il Comune aveva infatti annunciato: «Gli uffici procederanno nel brevissimo tempo nel diffidare l’associazione e i proprietari dell’area in questione, che così come hanno rimosso le opere abusive, dovranno interrompere ogni attività non idonea alla destinazione prevista. La violazione della diffida e della relativa ordinanza che sarà emessa a strettissimo giro, la legge prevede l’acquisizione a patrimonio del Comune delle relative aree».

