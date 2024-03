Madonna di Trevignano, il vescovo:«Nessuna apparizione, basta raduni»

di Mario Landi

Nessuna apparizione della Madonna a Trevignano. «Constat de non supernaturalitate». Un decreto del vescovo spazza via mesi di culto, raduni e venerazioni, promossi dalla santona Gisella Cardia. Monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana, ha sconfessato definitivamente il fenomeno, sottolineando come sia stato alimentato da spergiuri, falsità e testimonianze non concordanti. Con veri e propri «errori dottrinali» e il sospetto di possibili «attività di lucro». Per tutto questo, il decreto stabilisce che a Trevignano non ci sono state apparizioni.

Il provvedimento è arrivato ieri all'esito dei lavori di una commissione di inchiesta creata ad hoc nell'aprile del 2023 formata da un teologo, un mariologo, uno psicologo e un canonista. Con l'ufficialità del decreto, la diocesi mette una volta per tutte la parola fine, almeno per quanto riguarda la competenza delle autorità ecclesiastiche, sul fenomeno invitando i fedeli ad «astenersi dall'organizzare e partecipare a incontri privati o pubblici che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano». Insomma, stop ai raduni. In più, il provvedimento impone a Gisella e al marito Gianni Cardia e «a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti», il rispetto e l'adesione alle decisioni del vescovo diocesano, «nonché la disponibilità a compiere un percorso di purificazione e discernimento che promuova e mantenga l'unità ecclesiale».

Restano irrisolte le questioni legate alle lacrime della statuetta della Madonna e alle presunte stimmate che Gisella, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, sostiene di vedere comparire sulle sue braccia in Quaresima. La Commissione sembra aver voluto glissare su questi aspetti non avendo potuto eseguire gli esami tecnici mentre per quanto riguarda la «ricerca evidente di lucro» si rimette all'autorità civile: un elemento che potrebbe sfociare in un'indagine della magistratura.

