Madonna di Trevignano, l'ultima profezia: «L'Italia presto in guerra. Correte a fare scorte di cibo»

La Madonna di Trevignano Romano è tornata e ha parlato ancora con Gisella Cardia, la veggente che 'ascolta' e consiglia al popolo italiano cosa fare, in base al contesto storico-sociale e... alla Madonna, che non sempre ama stare sotto i riflettori. Ma Gisella sì. E anche questa volta ha un consiglio da dare: una sorta di appello per mettere in salvo gli italiani, ma non solo. L'ultima profezia è rivolta anche al popolo francese e tedesco: la guerra è vicina, «fate scorte». Italia, Germania e Francia saranno i Paesi che pagheranno di più il 'conto'.

La profezia

Sulla pagina ufficiale dedicata alla Madonna di Trevignano, Gisella Cardia ha recentemente pubblicato l'ultimo 'messaggio', risalente al 27 gennaio.

La soluzione? Correre al supermercato e comprare tanto cibo per le conserve. Una sorta di ritorno al 'passato' che ricorda quando nel 2020 tutti si affrettavano a comprare il lievito per fare dolci e focacce durante la pandemia di Covid. Per scampare alle grinfie della guerra non basta però soltanto assalire i supermarket: serve anche convertirsi, per evitare il peggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 18:07

