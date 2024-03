Lorella Cuccarini balla "La notte vola" con uno spacco vertiginoso a Michelle Impossible: «Meravigliosa»

Lorella Cuccarini è stata una delle ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, il varietà condotto da Michelle Hunziker. La cantante e ballerina ha letteralmente infuocato il palco insieme alla conduttrice svizzera con cui si è divertita a cantare, a ballare e a ridere su racconti di tempi passati.

La professoressa della scuola di Amici, però, ha attirato l'attenzione dei suoi fan anche per tutti gli outfit che ha proposto durante la serata e un abito, in particolare, è stato molto commentato anche su X (Twitter). Il vestito lungo e rosso con spacco vertiginoso, con cui Lorella ha ballato cantando "La notte vola", ha incantato migliaia di telespettatori italiani che si sono complimentati per la perfetta forma fisica.