Letizia Petris, l'ex fidanzata non ci sta: «La nostra relazione non è finita per colpa del papà, lei mi ha tradito e con Paolo sta giocando»

Letizia Petris si è esposta molto nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, 9 novembre. La coinquilina della Casa ha raccontato di aver avuto due relazioni importanti con due donne nella sua vita e una in particolare ha dovuto chiuderla a causa del papà che non accettava la sua omosessualità. «Ero molto innamorata, ma lui non l'ha mai accettata», ha raccontato Letizia.

Tuttavia, Nicole Conte, il nome dell'ex fidanzata, ha raccontato tutt'altra versione...

Letizia Petris: «Ho dovuto lasciare la ragazza che amavo perché mio papà non l'ha mai accettata»