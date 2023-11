Letizia Petris: «Ho dovuto lasciare la ragazza che amavo perché mio papà non l'ha mai accettata»

di Anna Malci

Letizia Petris è stata una delle protagoniste della scorsa puntate del Grande Fratello, andata in onda il 9 novembre. La fotografa si è aperta molto e, per la prima volta, ha parlato delle sue relazioni precedenti, la più importante, con una donna.

Nel corso della puntata, è stato mandato in onda un video in cui Beatrice Luzzi dava della lesbica a Letizia Petris. Quest'ultima ha risposto con un secco: «Non mi interessa darmi delle etichette!». Poi ha voluto rivelare alcuni dettagli sulla loro rottura e il motivi principale.

Andiamo a leggere che cosa ha detto alla sua amica e confidente Rosy Chin.

ll motivo della rottura

«Ho dovuto chiudere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata. Questo perché mio padre non riusciva ad accettare. Io mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata», ha rivelato Letizia Petris che adesso si sta avvicinando molto al concorrente Paolo Masella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA