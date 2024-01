Segregò e stuprò la figlia per 24 anni, il papà mostro Josef Fritzl può tornare libero: «Non è più un pericolo»

Il caso del papà che tenne segregata la figlia in cantina per 24 anni e, dopo averla ridotta in schiavitù, abusò di lei rendendola madre di 7 figli-fratelli, divenne di dominio pubblico nel 2008 e sconvolse l'opinione pubblica mondiale. Oggi Josef Fritzl, il padre austriaco che violentò centinaia di volte la figlia Elisabeth, ha 88 anni può lasciare il carcere. La decisione è stata presa in mattinata dal tribunale di Krems, in Austria, ma l'accusa ha ancora 14 giorni di tempo a disposizione per l'impugnazione.