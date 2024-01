Diletta Leotta, «il disagio» quando parla Loris Karius: l'intervista di cui non ha capito una parola La conduttrice sportiva e il compagno hanno partecipato a un evento in stile tirolese e il giocatore del Newcastle ha risposto ad alcune domande in tedesco







di Redazione web Diletta Leotta e Loris Karius si sono concessi qualche giorno di vacanza in Austria e la conduttrice sportiva di Dazn sta raccontando sui social ciò che fa durante il giorno. Tra una foto del paesaggio innevato e una sciata, la giovane mamma, il compagno e la loro bambina Aria si stanno proprio divertendo e, nelle scorse ore, i due genitori si sono concessi una serata da "fidanzatini". Quando, però, Karius ha cominciato a parlare in tedesco, Diletta non ha più capito una parola. Ecco cos'è successo. Le storie Instagram di Diletta Leotta Diletta Leotta e Loris Karius, nelle scorse ore, hanno preso parte a un evento e i due erano vestiti di tutto punto: indossavano i tipici abiti tirolesi e, infatti, la conduttrice ha pubblicato un selfie sulle proprie storie Instagram in cui scrive «Dirndl Night». Il "Dirndl" sarebbe il costume tradizionale che le donne indossano nel periodo dell'Oktoberfest, quello di Diletta era sulle tinte del rosa. Quindi, lei e Loris Karius si sono recati alla serata mondana e lui è stato intervistato da un giornalista. Entrambi sono stati ripresi e Diletta ha pubblicato alcuni spezzoni della chiacchierata del compagno che parlava la sua lingua madre, ovvero il tedesco. Mentre il giocatore del Newcastle rispondeva alle varie domande, Diletta era al suo fianco che lo guardava con un sorriso un po' imbarazzato e, infatti, ha scritto: «Io che faccio finta di capire il tedesco... il disagio», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) Diletta Leotta e Loris Karius genitori In questi giorni trascorsi in mezzo alla neve austriaca, Diletta Leotta e Loris Karius si stanno godendo appieno la loro bambina Aria che, proprio qualche giorno fa, ha festeggiato i suoi cinque mesi. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 08:23

