Diletta Leotta vestita da tirolese al Weisswurst party insieme a Loris Karius: balli scatenati

di Alessia Di Fiore

La giornalista sportiva Diletta Leotta si è recata in Austria, paese d'origine del suo fidanzato Loris Karius per una romantica vacanza sulle piste da sci. I due stanno immortalando il loro soggiorno postando numerose foto di coppia sui social e una in particolare ha attirato al'attenzione del pubblico: vestiti da tirolesi hanno partecipato a un evento tipico, il Weisswurst party, una festa a base di pretzel dove la coppia sembrerebbe essersi divertita molto.

Diletta e la festa in Austria

La giornalista ha anche pubblicato un tenero video che la vede ballare un lento con il suo amato sulle note di Don't stop believin' dei Journey, e tra una piroetta e un casquet ecco che scocca un bacio delicato.

La loro alchimia è inconfutabile, e il pubblico se ne è accorto, infatti motli hanno commentato il post esprimendo il loro supporto per i due piccioncini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA