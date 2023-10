Gino D'Acampo, paura per lo chef star della tv: incidente choc durante le riprese del nuovo programma. «C'era sangue ovunque»

Gino D'Acampo, il famoso chef italiano diventato una celebrità nel Regno Unito grazie ai suoi programmi televisivi e alla pubblicazione di libri sulla cucina, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante le riprese del suo ultimo show per Itv. «C'era sangue ovunque», hanno detto i testimoni della disavventura avvenuta in Austria durante la registrazione delle puntate di un nuovo programma chiamato Emission Impossible, la cui produzione è ora stata interrotta.

