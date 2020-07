Gino D’Acampo, Gordon Ramsay e Fred Sirieix insieme per un nuovo programma tra Italia, Scozia e Francia

di Ida Di Grazia

Tre paesi, tre chef egocentrici, un solo camper: debutta giovedì 2 luglio in esclusiva su DPlay Plus, l’inedito road trip “, Gordon & Fred – Amici Miei”.Dopo il successo ditorna protagonista con un altro divertentissimo programma, un road trip in compagnia di due amici d’eccezione: la superstar scozzesee il celebre maître d’hotel franceseA bordo di un camper viaggeranno tra l’Italia, la Scozia e la Francia, alla scoperta dei luoghi d’infanzia che hanno rappresentato il loro primo passo verso il successo.La prima puntata vedrà il nostromattatore assoluto, tra colpi di scena e improvvisi cambi di programma, l’istrionico chef partenopeo ci condurrà infatti nel cuore della Costiera Amalfitana, alla scoperta dei sapori e dei profumi della sua terra d’origine: dai limoni di Sorrento alla mozzarella di bufala del casertano, attraverso una terra vulcanica ricca di minerali, patrimonio del Bel Paese.Tra una pizza tradizionale e divertenti fuori programma, Gino trascinerà i due ignari compagni d’avventura in Sardegna, nel Golfo degli Aranci, dove li attenderà una sorpresa davvero inaspettata.Nelle due puntate successive sarà la volta della Francia nel bacino di Arcachon, patria delle ostriche e della Scozia tra le splendide scogliere dell’arcipelago delle Ebridi.