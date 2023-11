Svastiche e incendio al cimitero ebraico, Il presidente: «Tutto questo deve finire»

di Redazione Web

Il conflitto tra Hamas e Israele non solo sta mietendo migliaia di vittime civili appartenenti a entrambi gli schieramenti, ma sta contribuendo all'inasprirsi di un clima profondamente antisemita e discriminatorio che si esprime attraverso gesti estremi e aggressioni in diverse parti del mondo.

In questo caso, è toccato all'Austria durante la notte di Halloween. Secondo quanto dichiarato, infatti, è stato dato fuoco alla parte ebraica del cimitero centrale di Vienna e, come se non bastasse, delle svastiche sono state disegnate sulle pareti dei mausolei.

L'ondata di antisemitismo a Vienna

Lo scrive su X presidente della Società Israelita in Austria e presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch: «Nella notte è stato appiccato un incendio nella parte ebraica del cimitero centrale di Vienna.

ll cancelliere austriaco Karl Nehammer «ha condannato fermamente l'attacco al cimitero ebraico di Vienna». Poi, ha aggiunto: «L'antisemitismo non ha posto nella nostra società. Spero che i colpevoli vengano rapidamente identificati».

Anche il presidente Alexander Van der Bellen si è detto «profondamente scioccato» per l'incendio al cimitero: «Il numero di episodi di antisemitismo in Austria è aumentato in modo significativo nelle ultime settimane. Tutto questo deve finire!», ha scritto su X.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA